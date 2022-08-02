В глаза смотреть невозможно: 51-летняя Кудрявцева в бикини сверкнула манящим тату на груди

51-летняя Лера Кудрявцева наслаждается последними денечками отпуска в Болгарии. Правда, звезда отдохнула тут с приключениями: перенесла ковид, просидев половину отдыха в номере отеля, кроме того, кто-то из ее близких вступил в драку. Имя человека ведущая не раскрыла.
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Тем не менее потом все нормализовалось, и Лера позволила себе расслабиться. В прошлом году знаменитость убрала у себя грудные импланты и сейчас с гордостью показывает результат своего преображения в соцсетях.
В личном блоге она опубликовала видео в бикини, показав не только формы, но и манящее тату на груди.