В глаза смотреть невозможно: 51-летняя Кудрявцева в бикини сверкнула манящим тату на груди

51-летняя Лера Кудрявцева наслаждается последними денечками отпуска в Болгарии. Правда, звезда отдохнула тут с приключениями: перенесла ковид, просидев половину отдыха в номере отеля, кроме того, кто-то из ее близких вступил в драку. Имя человека ведущая не раскрыла.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Тем не менее потом все нормализовалось, и Лера позволила себе расслабиться. В прошлом году знаменитость убрала у себя грудные импланты и сейчас с гордостью показывает результат своего преображения в соцсетях.