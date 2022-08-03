«В Германии жить лучше?»: как эстонские журналисты провоцировали Шатунова

Музыкант Юрий Шатунов в интервью эстонским журналистам в сентябре 2021 года отвечал на провокационные вопросы.
«В России жить хорошо?» — спросила журналистка.
«Везде жить хорошо. На этой планете жить хорошо», — говорил Шатунов.
«В Германии жить лучше?» — задала журналистка следующий вопрос.
«Почему в Германии? Везде жить хорошо. Главное, чтобы ты нашел себя там или там. Какая разница, где ты живешь. Ты живешь на планете Земля. Я — гражданин России. Могу жить, где угодно. Сегодня живу в Эстонии. Завтра буду жить еще где-нибудь. Я себя конкретно не позиционирую. Мне нравится любая точка нашей планеты», — отмечал Юрий Шатунов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.