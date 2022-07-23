В Германии чуть не сорвали концерт Анны Нетребко

Российская оперная певица Анна Нетребко уехала на постоянное место жительство в Европу. Для того, чтобы ее пустили работать на европейскую сцену - ей пришлось публично негативно высказаться о своей родине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Однако за границей у артистки складывается все не так гладко. Нетребко выступила на фестивале в немецком городе Регенсбурге. Однако местные жители организовали акцию протеста во время ее выступления.