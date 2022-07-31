«В галошах? Как на селе?»: Нюша в монокини цвета лайма щегольнула раздобревшей фигурой на Бали

Нюша - уже дважды мама. У нее есть дочка Симба-Серафима и сынишка Саффрон. Певица считает, что у детей должны быть звучные имена. И похоже, что муж артистки Игорь Сивов с возлюбленной полностью согласен. Не успела поп-дива обзавестись вторым ребенком, как после родов тут же заметно похудела.

Однако хейтеры успели разглядеть у Нюши некоторые несовершенства. Так, поклонники намекнули, что после первой беременности поп-дива была стройнее.

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