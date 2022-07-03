«В Галкина могут полететь уже не яблоки»: о предстоящем концерте комика высказалась Погребняк

Максим Галкин в своих аккаунтах рекламирует очередной концерт. Сейчас артист находится в Латвии со своей женой Аллой Пугачевой и оттуда заявляет, что дальше двинется в Турцию на гастроли.

Однако продюсер Мария Погребняк предупреждает: «Какой интересный намечается концерт в Анталии, но кажется Максим Галкин сильно рискует».

Знаменитая блондинка полагает, что комика не так уж и рады видеть бывшие и нынешние соотечественники за границей из-за его резких высказываний.

«В Галкина могут полететь уже не яблоки, а арбузы с дынями. Вангую, что без скандальчика концерт не пройдет», - высказалась Погребняк в своем телеграме.

Напомним, недавно в Сети появилось фото Максима Галкина с синяком под глазом, говорили, что якобы в него кинули яблоком из зрительского зала. Однако муж Аллы Пугачевой опроверг это.

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