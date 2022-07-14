«В форме доброй молочницы»: Шахназаров рассказал о снах с участием Собчак

Однако затем Михаил Шахназаров оговорился. «Нет, все-таки не доброй молочницы. Она ходит и говорит: «Что коров-то не подоили, твари! Давай, подъем. Коровок доить пойдем». Вот такой она мне снится», — заметил журналист.

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Напомним, что в своей программе «Полный абзац» Михаил Шахназаров обсуждает звезд, которые не поддерживают власть.