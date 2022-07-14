«В форме доброй молочницы»: Шахназаров рассказал о снах с участием Собчак

Как отметил журналист, в ее снах светская львица постоянно орет.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» рассказал о снах, которые у него случаются с участием светской львицы Ксении Собчак.

«Мне она снится в форме доброй молочницы».

Однако затем Михаил Шахназаров оговорился. «Нет, все-таки не доброй молочницы. Она ходит и говорит: «Что коров-то не подоили, твари! Давай, подъем. Коровок доить пойдем». Вот такой она мне снится», — заметил журналист.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в своей программе «Полный абзац» Михаил Шахназаров обсуждает звезд, которые не поддерживают власть.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  