«Он в этот момент познакомился с Пугачевой!»: как Галкин подставил Задорнова

Известный продюсер Александр Герасимов считает, что брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина нельзя назвать равным. И вовсе не из-за разницы в возрасте. Уровень артистов слишком несопоставим.

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По мнению Александра Герасимова, Максима Галкина в настоящий момент помнят и знают исключительно благодаря двум персонам — Михаилу Задорнову и его жене Алле Пугачевой. При этом продюсер считает, что комик некогда очень сильно насолил именитому писателю-сатирику.

«Вспоминаю, как он начинал: был тихим, скромным и даже застенчивым мальчиком. Потом он стал работать с Задорновым, который сделал для него очень много. И что Задорнов получил по итогу? Галкин через него переступил и пошел дальше. Когда у Задорнова были сольники в Москве, он неожиданно сказал ему: «Я больше не буду с тобой работать». Задорнов, конечно, нашел в срочном порядке ему замену. А юноша отошел от него. Он в этот момент познакомился с Пугачевой!» — рассказал Герасимов.

Продюсер полагает, что точно так же он может поступить и с Аллой Пугачевой — оставить у разбитого корыта. Герасимов не видит должного почтения со стороны Галкина относительно Примадонны.

Источник: prozvezd.info.

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