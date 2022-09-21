В этом жесте вся широта души! Пегова в шерстяных брюках палаццо босиком прошлась по траве

Ирина Пегова — актриса самобытная, яркая. Она приехала покорять Москву из небольшого провинциального городка Выкса в Нижегородской области. Поэтому с самого детства Ирина жила в городе поселкового типа. Приезжая навестить маму в дом, где прошло ее детство, актриса может и окна вымыть, и полы, и огород полить с посадками, и грядки вспахать.

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Оказавшись за городом, Пегова старается отключиться от суеты мегаполиса. Вот и позируя на лугу, актриса сняла обувь, пройдясь по траве босиком, как в детстве. При этом Ирина покрасовалась в модных шерстяных брюках палаццо.