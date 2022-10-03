«В этом возрасте не нужно показывать коленки»: 60-летнюю Ирину Млодик отчитали за короткое платье

Жена актера Эммануила Виторгана, 60-летняя Ирина Млодик поздравила подписчиков с еврейским праздником, пожелав всем счастья.

«Скоро у нас, евреев, наступит главный день в календаре «Йом кипур»! Мы желаем всем «хорошей записи» в Книге жизни. «Легкого поста!» — написала Ирина Млодик.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала вместе с мужем. Эммануил Виторган облачен в строгий черный костюм, а Ирина Млодик — в короткое летнее платье без рукавов жемчужного оттенка.

Так что, подписчики сосредоточились не на добрых пожеланиях Ирины Млодик, а на ее внешнем виде, обсудив его уместность. Комментаторы дали понять, что, по их мнению, Ирина Млодик одевается не по возрасту, и не по статусу.