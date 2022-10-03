«В этом возрасте не нужно показывать коленки»: 60-летнюю Ирину Млодик отчитали за короткое платье

Жена актера Эммануила Виторгана, 60-летняя Ирина Млодик поздравила подписчиков с еврейским праздником, пожелав всем счастья.
«Скоро у нас, евреев, наступит главный день в календаре «Йом кипур»! Мы желаем всем «хорошей записи» в Книге жизни. «Легкого поста!» — написала Ирина Млодик.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала вместе с мужем. Эммануил Виторган облачен в строгий черный костюм, а Ирина Млодик — в короткое летнее платье без рукавов жемчужного оттенка.
Так что, подписчики сосредоточились не на добрых пожеланиях Ирины Млодик, а на ее внешнем виде, обсудив его уместность. Комментаторы дали понять, что, по их мнению, Ирина Млодик одевается не по возрасту, и не по статусу.
«Платье, действительно, неудачное. В вашем возрасте так не обновляются. Можете мне не отвечать вопросом: завидуете? Нет, не завидую, у меня весовая категория поменьше. Но сейчас в моде очень красивые платья умеренной длины. Ваше на их фоне выглядит ночной сорочкой», «Полностью согласна с вами! Мне кажется, что в этом возрасте уже не нужно показывать колени. Есть интересные платья для женщин не очень молодых», «Вы правы, один известный человек от моды сказал, нельзя женщинам после пятидесяти показывать коленки. После пятидесяти!» — высказались в Сети.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: соцсети
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Ирина Млодик молчать не стала и пообещала, что в следующий раз предстанет... в шортах.
«На следующий вечер наш шорты надену, чтобы вам было о чем поговорить! У вас же своей жизни нет, потому как все знаете и счастливы в одиночестве!» — огрызнулась Ирина Млодик.