«В этом деле нужен не расчет, а чувства»: почему Ротару не женила сына на дочери Пугачевой

Журналист Денис Сорокин в фильме «Ротару против Пугачевой. Битва за Крым» заявил, что певицы Алла Пугачева и София Ротару могли стать много лет назад родственницами.

В какой-то момент возник вариант выдать замуж Кристину Орбакайте за Руслана Евдокименко. Ротару к этой идее отнеслась без энтузиазма о чем и сообщила во всеуслышание.

«Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой», - говорила Ротару.

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Кстати, для Пугачевой это стало ударом. Ей отказали, чего ранее не случалось. Да еще и сделала это главная конкурентка.

Напомним, что Пугачева и Ротару никогда не были подругами. У них на протяжении карьер были крайне напряженные отношения друг с другом.

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