«В Дубае я заработал 700 тысяч за месяц»: Рома Желудь признался, что работал в эскорте

Видеоблогер Рома Желудь в подкасте «НеДудь» на Новом Радио сделал признания, способные шокировать его старых поклонников. Например, он признался в том, что по сути работал дорогой проституткой в Дубае.
«Я летал эскортить в Лондон на три месяца и летал эскортить в Дубай на месяц. В Дубае заработал 700 тысяч за месяц, в Лондоне все спустил в казино», - рассказал Желудь.
Многие полагают, что те, кто занимается эскортом, всего лишь сопровождают клиентов на различные мероприятия, либо могут составить человеку компанию за ужином и развлечь его разговором. Рома поспешил развеять этот миф.
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«Честно скажу: я занимался сексом за деньги несколько раз. И раз десять ходил на ужины, и занимался сексом. И с парами занимался сексом, и все такое. В эскорте бывает секс. Просто это очень хорошие деньги, не надо задешево это делать», - считает парень.
Ранее мы писали о том, что Рома Желудь уже три года не общается со своим отцом, отказывающимся принять бисексуальность сына.