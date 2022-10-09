«В Дубае я заработал 700 тысяч за месяц»: Рома Желудь признался, что работал в эскорте

Видеоблогер Рома Желудь в подкасте «НеДудь» на Новом Радио сделал признания, способные шокировать его старых поклонников. Например, он признался в том, что по сути работал дорогой проституткой в Дубае.

«Я летал эскортить в Лондон на три месяца и летал эскортить в Дубай на месяц. В Дубае заработал 700 тысяч за месяц, в Лондоне все спустил в казино», - рассказал Желудь.

Многие полагают, что те, кто занимается эскортом, всего лишь сопровождают клиентов на различные мероприятия, либо могут составить человеку компанию за ужином и развлечь его разговором. Рома поспешил развеять этот миф.

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