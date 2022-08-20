«В древности забили бы камнями»: Абрикосов разнес Долину

Блогер заявил, что певица готова на все ради популярности.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Май Абрикосов жестко раскритиковал образ Ларисы Долиной, которая вышла в свет в мини-шортах и с украшением в виде креста на длинной цепочке. 

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Экс-герой «Дома-2» посчитал, что таким поступком певица обесценила главный религиозный символ Христианства.

«Никогда верующий человек не наденет крест до пупа и не пойдет гулять. Только безбожница. В древность забили бы тебя камнями, да повезло родиться в бездуховный век», — написал Май.

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Блогер предположил, что артистка вызывающе одевается, чтобы привлекать к себе внимание публики и журналистов. 

«Я уж не знаю, что в следующий раз вычудит Лариса Александровна. Может быть, латунным кадилом себя украсит», — подытожил Абрикосов в Telegram.

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