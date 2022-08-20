«В древности забили бы камнями»: Абрикосов разнес Долину

Май Абрикосов жестко раскритиковал образ Ларисы Долиной, которая вышла в свет в мини-шортах и с украшением в виде креста на длинной цепочке.

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Экс-герой «Дома-2» посчитал, что таким поступком певица обесценила главный религиозный символ Христианства.