В «черном списке» налоговой: с больной Заворотнюк приставы требуют деньги

Анастасия Заворотнюк несколько лет мужественно сражается с раком, однако налоговая служба не дремлет и требует от «прекрасной няни» неуплаченную в бюджет сумму за трудовую деятельность, а также набежавшие пени.

Сайт КП нашел в базе данных должников ФРС ее фамилию, напротив которой значился должок в размере 136 тысяч рублей.

Как сообщает издание, актриса уже в «черных списках» судебных приставов. То есть к ней в любой момент могут прийти люди в погонах, списать долг с банковской карты или арестовать имущество. Уточняется, что из общей суммы долга приставам передали на взыскание 41 тысячу рублей.

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