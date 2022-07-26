В черном костюме, кепке и с чемоданом в руках: Киркорова засняли на остановке автобуса в Феодосии

Поп-король Филипп Киркоров отправился на гастроли в Крым.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король Филипп Киркоров, в отличие от некоторых своих коллег, развлекающих публику за границей, отправился на гастроли по Крыму.

Филипп Бедросович уже успел выступить в госпитале перед ранеными, а затем анонсировал концерт в Феодосии. И сделал это в весьма забавной манере. 

Мастер эпатажа Филипп Киркоров предстал на остановке общественного транспорта в Феодосии, где своего автобуса дожидались несколько человек.

Импозантный Филипп Киркоров произвел фурор на остановке, люди с интересом рассматривали звезду, облаченную в черный костюм, бейсболку и шлепки. В руках Филипп Киркоров держал чемодан на колесиках. Ну, настоящий турист!

«Следующая остановка — Феодосия. Встретимся через три часа», — объявил, намекая на концерт Филипп Киркоров.

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