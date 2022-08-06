«В чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов»: Безруков заступился за Тутберидзе

По словам Безрукова, зимой он радовался и переживал за российских фигуристов на Олимпиаде. Сейчас же решения, которые принимают европейские чиновники, не поддаются логике.

«Чему же они угрожали интересно? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно, страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», - заметил Безруков.

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Напомним, что российских фигуристов отстранили от всех международных соревнований. Европейские чиновники заявили, что решения об отстранении не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.