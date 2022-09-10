«В чем была в летнем - в том и полетела»: Набутов рассказал, как Хаматова добиралась до Латвии

По словам журналиста, дочери актрисы приехали в прибалтийскую страну отдельно.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Журналист Кирилл Набутов в программе «И грянул Грэм» рассказал, как актриса Чулпан Хаматова добиралась до Латвии.

«Она даже домой не заехала. Она была не в Москве и не в России. В чем была в летнем - в том и полетела в Латвию».

Как отметил Набутов, потом их общие друзья привозили актрисе вещи в Латвию. «А ее дочери приехали в Латвию отдельно», - заметил Набутов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Чулпан Хаматова покинула Россию. Она живет в Латвии. Звезда даже готова отказаться от звания народной артистки России.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  