«В чем была в летнем - в том и полетела»: Набутов рассказал, как Хаматова добиралась до Латвии

Как отметил Набутов, потом их общие друзья привозили актрисе вещи в Латвию. «А ее дочери приехали в Латвию отдельно», - заметил Набутов.

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Напомним, что Чулпан Хаматова покинула Россию. Она живет в Латвии. Звезда даже готова отказаться от звания народной артистки России.