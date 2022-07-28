В центре внимания: Рудковская в прозрачном купальнике с изюминкой блеснула фигурой на яхте

Продюсер Яна Рудковская вместе с мужем и детьми этим летом отдыхает в Турцию. Звездное семейство решило повторить прошлогодний трип по Средиземному морю, от которого осталось в восторге.

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В Кемере Рудковская много катается на яхте. Она уже не раз хвасталась своим отдыхом посреди бескрайних вод, и на этот раз осталась позировать на судне. Светская львица расположилась на палубе и блеснула точеной фигурой в слитном купальнике с изюминкой – прозрачным декольте и дыркой под грудью.

Подписчики не поскупились на комплименты звезде. Некоторые с завистью заметили, какой стройной в свои 47 лет является светская львица.