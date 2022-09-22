В центре «Мои Документы» прокомментировали скандал, который устроила Божена Рынска

Пресс-служба центров госуслуг «Мои Документы» в четверг отреагировала на ситуацию, в которую попала журналистка и блогер Божена Рынска, вдова медиамагната Игоря Малашенко.

Ранее 22 сентября Рынска опубликовала в соцсети гневный пост. Она рассказала, что не смогла получить в МФЦ района Раменки справку о налогах, необходимую для отказа от российского гражданства, хотя перед поездкой в МФЦ звонила туда и ей сообщили, что справка готова.

Рассерженная женщина закатила скандал и довела работницу МФЦ до слез. Объясняться с ней пришлось начальнице данного МФЦ.

«Последний раз Б. Рынска обращалась в центр госуслуг 21 сентября, то есть всего сутки назад. Сотрудники центра принесли заявительнице извинения за возникший технический сбой и невозможность своевременно получить документы. Данная ситуация находится на контроле центра. Как только технический сбой будет устранен, с Б. Рынска немедленно свяжутся и пригласят для получения документа», — говорится в комментарии пресс-службы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».