В центре Европы: покинувшая Россию Елизавета Туктамышева призналась, что счастлива

Чемпионка мира-2015 в одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева улетела из России на сборы в Европу. В свободное от тренировок время она путешествует по разным странам и рассказывает об этом в своем микроблоге.

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Накануне Туктамышева побывала в Милане и запечатлелась на фоне главной городской достопримечательности – на площади Кафедрального собора. Фото она опубликовала в Сети и призналась, что счастлива. «Счастливый человек», - подписала кадр звезда льда.