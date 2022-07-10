«В целом, отстающие»: Юлия Меньшова высказалась о ярлыках, навешанных на россиян

Известная актриса, телеведущая и интервьюер Юлия Меньшова попыталась разобраться в причинах того, почему россияне любят обесценивать самих себя. В телеграм-канале Юлия Меньшова задалась вопросом на тему легкости навешивания ярлыков.

«Принято считать, что Россия не слишком сильна в инженерной мысли. Как говорится, «в области балета мы впереди планеты всей», но вот руки, дескать, у нас растут не из того места. Как-то случайно в космос слетали, но в целом — отстающие. Вообще мы с легкостью принимаем на веру самые разные ярлыки относительно самих себя, которые далеко не всегда соответствуют действительности.

Однако, множество историй о наших изобретателях и впрямь вызывают самые печальные чувства. Как же часто придуманные в России ноу-хау мы впоследствии закупали за огромные деньги у иностранцев, даже не заметив талантливую идею соотечественника», - высказалась Юлия Меньшова.