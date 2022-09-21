В больнице, просит не беспокоиться: Бурунов прокомментировал свое состояние после госпитализации

Актера доставили в клинику с «ковидом».
Сергей Бурунов.

Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press.

Российский актер Сергей Бурунов подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Он лег в клинику с коронавирусом средней тяжести.

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«Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально», - сказал Бурунов Агентству городских новостей «Москва».

Бурунов считает, что повода для беспокойства нет. Поблагодарил публику за внимание к своей персоне.

Напомним, 45-летний актер снялся в таких фильмах, как «Моя прекрасная няня», «О чем говорят мужчины», «Духless 2», «Полицейский с Рублевки» и других.

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