В больнице, просит не беспокоиться: Бурунов прокомментировал свое состояние после госпитализации

Российский актер Сергей Бурунов подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Он лег в клинику с коронавирусом средней тяжести.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
«Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально», - сказал Бурунов Агентству городских новостей «Москва».
Бурунов считает, что повода для беспокойства нет. Поблагодарил публику за внимание к своей персоне.
Напомним, 45-летний актер снялся в таких фильмах, как «Моя прекрасная няня», «О чем говорят мужчины», «Духless 2», «Полицейский с Рублевки» и других.