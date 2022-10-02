«В бабулю превратилась»: обвиняемая в беременности Валя Карнавал предъявила новую внешность

Валя Карнавал и Саша Стоун собираются пожениться. В свете этих событий экс-участница шоу «Звезды в Африке» неожиданно написала в своем телеграме: «Валя беременна». А потом быстро удалила сообщение.

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Однако многие успели заметить эту фразу. Плюс ко всему звезда стала чаще публиковать в Сети кадры в свободных нарядах. А если одежда была облегающей, публика начала замечать наметившийся животик, подозревая Валю в беременности.

Как известно, в особенном положении женщины нередко меняются не только в фигуре, но и в лице. И эту особенность люди тоже заметили в Вале Карнавал, которая выставила кадр в свой канал.