«В Америке русских не ждут»: Рудковская – о будущем сбежавших звезд

Сбежавшие из страны звезды не смогут сделать карьеру на чужбине. Такое мнение высказала продюсер Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко считает, что артистам не следовало бы рубить с плеча и быть столь эмоциональными в отношении происходящего. А лучше просто заниматься своим делом. Но случилось то, что случилось, и будущее таких артистов незавидное.

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«Они и в России сейчас имеют проблемы, и за рубежом большинству заработать даже на нормальную жизнь будет невозможно. Только тратить заработанное в России. В Америке русских пока не ждут. И не только в Америке. И в Японии, и в Европе», - рассказала Рудковская сайту «ОСН».

Рудковская привела собственный пример – ледовое шоу Евгения Плющенко отменили везде по миру.