В Америке решили снести начальную школу, в которой были застрелены 19 детей

В конце мая 2022 года Америку и весь мир потряс еще один случай стрельбы в школе, в результате которого погибли 19 детей и 2 педагога. Трагедия произошла в городке Ювалде в штате Техас 24-го числа. Горя ситуации добавил тот факт, что школа была начальная.

Почему «была»? Потому что учителя и ученики в этот храм знаний больше не вернутся. 21 июня на заседании городского совета местный мэр объявил о том, что здание снесут.

«Мы никогда не сможем попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу», — сказал градоначальник Дон Маклафлин.

Издание People также передает, что американские чиновники возлагают ответственность за эту трагедию на местную полицию. У стражей порядка было больше часа времени, чтобы остановить стрелка, пришедшего в школу, но их командир якобы проявил малодушие и поставил жизни своих подчиненных выше жизней детей.

Добавим, что этот трагический инцидент снова всколыхнул американцев, выступающих за отмену свободы владения оружием.

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