«В альбомах 1–2 лиричных хита, остальное — шлак»: Худяков сорвался на Шевчука

Юрий Шевчук пожаловался, что его концерты отменяют в России и организовать новые практически невозможно. Политик Роман Худяков считает, что музыкант сам виоват в сложившейся ситуации.

Во-первых, организаторы шоу боятся неоднозначных реакций на артиста. И, во-вторых, уверен экс-депутат Госдумы, Юрий Шевчук пишет якобы не такую уж хорошую музыку, которая бы смогла приносить хорошие деньги.

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«Песни надо писать такие, что народ будет слушать. А то на альбомах 1–2 лиричных хита, остальное — шлак. Так зачем нужен такой альбом? Высоцкий писал песни один под гитару на магнитофон — до сих пор можно слушать и переслушивать, насколько это гениально», — возмутился в своих соцсетях Худяков.