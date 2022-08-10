«В активном поиске»: после слухов о разводе с Булатовым Лопырева засветилась в зазывном танце

О том, что у модели Виктории Лопыревой не все в порядке в браке с Игорем Булатовым, слухи ходят давно.

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Ведь почти 2 года модель прожила в Дубае. Виданно ли, чтобы супруги жили отдельно! Еще упорнее люди стали об этом болтать, когда супруг модели отправился в Коми, войдя в состав местного правительства. Долго он там не продержался, но муж и жена почему-то после этого не сошлись в Дубае для совместного жительства.

В настоящее время Виктория Лопырева, хоть и официально прибыла назад в Россию, продолжает осваивать мировые курорты, сверкая прелестями не только на пляжах и яхтах, но и в кафе.

Мужа Игоря Булатова пока рядом не наблюдается, а шоумен Рустам Солнцев и вовсе говорит, что звезда ищет себе нового партнера. Он выставил в свой телеграм видео, на котором блондинка зазывно танцует, очаровывая публику вокруг.