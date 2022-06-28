В активном поиске: Кендалл Дженнер оголилась после новости о расставании с бойфрендом

Всего через несколько дней после новости о том, что 26-летняя модель Кендалл Дженнер рассталась со своим бойфрендом, на странице молодой звезды «Семейства Кардашьян» в социальной сети появилась откровенная фотография.

Красавица выложила снимок себя, загорающей у бассейна. Из одежды на ней только кепочка. А купальник-бикини снят и за ненужностью просто лежит рядом. Девушка слегка прикрыла грудь черным квадратиком, зато полностью открыла поклонникам вид на свои ягодицы.