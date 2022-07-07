В Академии Крутого объяснили отказ от участия в «Детском Евровидении»

В Академии композитора Игоря Крутого объяснили, почему Россия в этом году не будет участвовать в «Детском Евровидении».

В организации пояснили, что Россия не примет участие в конкурсе только в 2022 году. Такое решение было принято из-за выхода Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, а также радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза, который и проводит конкурс.

Напомним, что именно Игорь Крутой был организатором национального отбора на международный детский конкурс, сообщает 5-tv.ru.

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Добавим, что в будущем Россия не исключает своего участия в «Детском Евровидении».

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