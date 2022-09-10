«В 73 года жизнь только начинается, Карл»: Захарова съязвила в адрес Чарльза, провозглашенного королем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в «Телеграм» отреагировала на новость, что принц Чарльз провозглашен королем Великобритании.
«Как говорилось в двух известных фильмах, в 73 года жизнь только начинается, Карл. Карл III официально провозглашен королем».
Напомним, что несколько дней назад ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей на момент смерти было 96 лет.
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Добавим, что принц Чарльз, который был наречен Карлом III, старший сын Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.