В 73 года на таких каблучищах! Пугачева в платье в пол и серебристых мюлях со скошенным каблуком появилась на людях

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой сейчас живет в Юрмале.
В Латвии Алла Борисовна старается вести светскую жизнь. На этот раз она покинула пределы Юрмалы и переместилась в Ригу, чтобы посетить премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебрянникова.
Для выхода в свет Алла Пугачева облачилась в наряд, которые на ней увидишь нечасто. Если в Москве Алла Пугачева отдавала предпочтение платьям с цветочным принтом, то сейчас нарядилась во все черное.
Алла Пугачева выбрала платье в пол с капюшоном и акцентом на талии. Дополнили образ серебристые мюли на скошенном высоком каблуке и сумочка кросс-боди им в тон. Обувь довольно смелая для дамы ее лет, Алле Пугачевой, напомним, уже 73 года.
Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети
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Стоит добавить, что Алла Пугачева вышла в свет без мужа. Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Польше.