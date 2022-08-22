В 73 года на таких каблучищах! Пугачева в платье в пол и серебристых мюлях со скошенным каблуком появилась на людях

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой сейчас живет в Юрмале.

В Латвии Алла Борисовна старается вести светскую жизнь. На этот раз она покинула пределы Юрмалы и переместилась в Ригу, чтобы посетить премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебрянникова.

Для выхода в свет Алла Пугачева облачилась в наряд, которые на ней увидишь нечасто. Если в Москве Алла Пугачева отдавала предпочтение платьям с цветочным принтом, то сейчас нарядилась во все черное.