В 51 год — стройняшка: Кудрявцева в силуэтном черном платье с открытыми плечами появилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, как выглядит в свой 51 год. Блондинка следит за фигурой, а также обладает моложавостью.

Она снимается в телепередачах и ведет концерты. Обычно на публике звезда появляется в женственных нарядах. Она не скрывает, что зачастую луки для нее подбирают стилисты.