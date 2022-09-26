В 51 год — стройняшка: Кудрявцева в силуэтном черном платье с открытыми плечами появилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, как выглядит в свой 51 год. Блондинка следит за фигурой, а также обладает моложавостью.
Она снимается в телепередачах и ведет концерты. Обычно на публике звезда появляется в женственных нарядах. Она не скрывает, что зачастую луки для нее подбирают стилисты.
Недавно Кудрявцева приступила к съемкам новых выпусков «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она каждый раз предстает в новых образах. Телеведущая облачалась в алое платье с эффектом стройности и красовалась в костюме в пижамном стиле.
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На этот раз Лера выложила кадры из гримерки. На новом видео телеведущая позировала в черном силуэтном платье-футляре. Наряд с открытыми плечами позволил ей подчеркнуть свои достоинства.
Она выбрала фасон, который идеальной подходит для фигуры «песочные часы». Кудрявцева заметила, что все вокруг нее сидят в телефонах и не перестают читать новости.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет.
«Вау, какой лук», «Платье просто шикарное», «Блондинка на миллион», «Потрясающе! Талия — космос», «Нет слов! Лерочка, какая красотка», «Наряд невероятный! Вы прям куколка», «Просто роскошная!», «Ой, какая талия», — стали писать подписчики.