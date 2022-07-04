«В 36-градусную жару»: постройневшая Нетребко в алых шортах и мюлях с камням вышла на прогулку в Вероне

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она дружит с историком моды Александром Васильевым и часто приезжает в Россию.
Однако недавно с ней перестали работать некоторые театры, поэтому она устроила себе отпуск. Весной артистка много путешествовала. Она посетила США, Египет и Великобританию. А вот начало лета звезда провела дома в Вене.
Примечательно, что Анна недавно приехала в Италию. Она готовилась к гастролям и в скором времени выступит на сцене. А накануне певица пришла на старинную арену, где выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Там артистка предстала в платье макси в полоску.
А вот 4 июля Нетребко решила прогуляться по Вероне. Она выбрала яркий лук, который дополнила широкополой шляпкой.
«В 36-градусную жару! Кушать!» – заявила звезда.
Вечером Анна предпочла сменить сарафан на алые шорты и приталенную рубашку с цветочным принтом. Она подчеркнула свои постройневшие формы и сделала акцент на загорелых ногах. Лук дополнили голубые мюли с камнями и сумка Bulgari.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая красивая», «Просто роскошная», «Ноги! Аннушка, как вы похудели», «Вот это летний образ! Глаз не оторвать», — стали писать пользователи Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды