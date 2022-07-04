«В 36-градусную жару»: постройневшая Нетребко в алых шортах и мюлях с камням вышла на прогулку в Вероне

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она дружит с историком моды Александром Васильевым и часто приезжает в Россию.

Однако недавно с ней перестали работать некоторые театры, поэтому она устроила себе отпуск. Весной артистка много путешествовала. Она посетила США, Египет и Великобританию. А вот начало лета звезда провела дома в Вене.