В 21 год — заместитель председателя колхоза: как Разин стал «племянником» Горбачева

Родители Андрея Разина погибли в автокатастрофе в 1964 году, когда ему был всего год. Его приемная бабушка работала поваром в доме матери Михаила Горбачева — Марии Пантелеевны.

«В 1985 году Горбачев приехал в село Привольное. Пошел здороваться с жителями села, которые выстроились у Дома культуры. Его заместитель спросил Марию Пантелеевну, кем прихожусь я ей. А я уже был заместителем председателя колхоза в 21 год. Она ответила, что это племянник», — рассказывал Разин.

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Напомним, что после этого случая перед Разиным стали открываться любые двери. Продюсер вскоре после знакомства быстро перевел Юрия Шатунова в московский интернат, где и стартовала головокружительная карьера как Разина, так и Шатунова в составе «Ласкового мая».