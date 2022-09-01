«В 1997 остро нуждался в деньгах»: Жорин озвучил гонорар Горбачева за съемки в рекламе

Как заметил Жорин, сверхбогатствами Горбачев за время своего президентства не разжился. По словам адвоката, современные бы чиновники только посмеялись и сказали, что политик «не смог себе даже на пенсию наворовать».

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Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни на 92-м году жизни. В последние годы он очень сильно болел.