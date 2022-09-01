«В 1997 остро нуждался в деньгах»: Жорин озвучил гонорар Горбачева за съемки в рекламе

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграм» заявил, что в последние дни активно иронизируют на тему участия бывшего президента СССР Михаила Горбачева в рекламных съемках.
«В 1997 году Горбачев остро нуждался в деньгах - гиперинфляция съела всю его пенсию, а лекциями он не так уж и много зарабатывал. И тогда ему предложили сняться в рекламе пиццы. Бюджет ролика, вместе с гонораром Горбачева, по данным СМИ, составил около миллиона долларов».
Как заметил Жорин, сверхбогатствами Горбачев за время своего президентства не разжился. По словам адвоката, современные бы чиновники только посмеялись и сказали, что политик «не смог себе даже на пенсию наворовать».
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Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни на 92-м году жизни. В последние годы он очень сильно болел.