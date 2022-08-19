«В 1989 году дали кассу 90 миллионов рублей»: как Пугачева написала кляузу на «Ласковый май»

Как отмечал Разин, Пугачева в те годы говорила: «У них нет тарификации, ставки, музыкального образования. На каком основании им платят такие огромные гонорары».

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Напомним, что гонорарами «Ласкового мая» интересовались в прокуратуре, а также бандиты самых разных мастей. Все хотели получить свой кусочек от такого «финансового пирога».