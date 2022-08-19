«В 1989 году дали кассу 90 миллионов рублей»: как Пугачева написала кляузу на «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин заработал на группе «Ласковый май» десятки миллионов долларов. Об этом рассказали в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая». Этим заинтересовалась в том числе и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.
«В 1989 году мы дали кассу «Союзконцерту» 90 миллионов рублей, вот тогда все обалдели. Началась паника. Пугачева со всеми звездами написали письмо председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову с просьбой рассмотреть на правительстве личности Разина и Шатунова».
Как отмечал Разин, Пугачева в те годы говорила: «У них нет тарификации, ставки, музыкального образования. На каком основании им платят такие огромные гонорары».
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Напомним, что гонорарами «Ласкового мая» интересовались в прокуратуре, а также бандиты самых разных мастей. Все хотели получить свой кусочек от такого «финансового пирога».