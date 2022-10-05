«Узнаваемый стиль подачи»: новый фаворит Пугачевой выступил с заявлением

Дизайнер Игорь Гуляев, которого называют новым фаворитом Аллы Пугачевой, стал гостем торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards.
Светское мероприятие состоялось 5 октября в столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall).
Премия объединяет самых модных и успешных людей страны ― известных персон российского шоу-бизнеса, fashion-индустрии, спорта, искусства и бизнеса и отражает роль fashion-индустрии в современном мире.
Появившийся на церемонии дизайнер Игорь Гуляев сформулировал свое видение того, какими должны быть современные бренды одежды.
«Бренды должны быть узнаваемыми, чтобы не подходить приглядываться к биркам. У каждого дизайнера должен быть узнаваемый стиль подачи», — высказался Игорь Гуляев.
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Игорь Гуляев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro