«Узнаваемый стиль подачи»: новый фаворит Пугачевой выступил с заявлением

Дизайнер Игорь Гуляев сформулировал свою точку зрению по профессиональному вопросу.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Дизайнер Игорь Гуляев, которого называют новым фаворитом Аллы Пугачевой, стал гостем торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards.

Светское мероприятие состоялось 5 октября в столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall).

Премия объединяет самых модных и успешных людей страны ― известных персон российского шоу-бизнеса, fashion-индустрии, спорта, искусства и бизнеса и отражает роль fashion-индустрии в современном мире.

Появившийся на церемонии дизайнер Игорь Гуляев сформулировал свое видение того, какими должны быть современные бренды одежды.

 

«Бренды должны быть узнаваемыми, чтобы не подходить приглядываться к биркам. У каждого дизайнера должен быть узнаваемый стиль подачи», — высказался Игорь Гуляев.

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Игорь Гуляев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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