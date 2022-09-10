Узкий круг избранных: Надежда Ермакова раскрыла, кого из звезд «Дома-2» позвала на свадьбу

Со второй попытки звезда «Дома-2» Надежда Ермакова намерена дойти до ЗАГСа с молодым женихом Даниэлем Чистовым. Пара познакомилась в сентябре 2021 года, о свадьбе задумалась в Новый год, и в мае намерены были пожениться. Но за пару недель до дня Икс все отменили – начали ссориться и даже расстались.

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За лето Ермакова и Чистов помирились, проговорили обиды и страхи и теперь вышли на финишную прямую – 12 сентября у них назначена свадьба. Пройдет церемония в Москве, и невеста раскрыла подписчикам в Сети, кого из звезд «Дома-2» пригласила на торжество.

На свадьбу к Ермаковой и Чистову приглашены Влад Кадони, Степан и Ангелина Меньщиковы, Анна Брянская и Александра Щербакова. Всего ожидается порядка 30 гостей – только самые родные и близкие.

Напомним, Надежда Ермакова на 16 лет младше Даниэля Чистова. Ей - 38 лет, ему - 23 года.