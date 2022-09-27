«Уже звездам рока по радио подпевает»: Пелагея показала дочку-егозу от хоккеиста Телегина

Пелагея умилила поклонников свежими кадрами с дочкой Таисией. Девочка сидела в детском автокресле, слушая радио. При этом малышка строила смешные гримасы, высовывала язык и трясла головой в такт мелодии.
Кстати, звездная мама с самого детства включает своей Тае композиции в стиле рок. Похоже, что дочка хоккеиста Ивана Телегина растет настоящим меломаном. Она уже неплохо разбирается в музыке и вовсю подпевает музыкантам, подражая косматым рокерам.
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У дочка Пелагеи живая мимика, задорный непоседливый нрав, а еще она просто обожает музыку. В поездках они с мамой часто слушают композиции, которые давно стали мировыми хитами.
«Уже звездам рока по радио подпевает», «Ну какая лапочка», «С ней точно не соскучишься», «Веселушка!», «Копия мамы в детстве», — стали писать фолловеры.