Уже знает правила этикета: Валерия запечатлела, как подросшая внучка завтракает с подружкой

Валерия уже давно стала одной из самых известных исполнительниц в России. Она часто дает гастроли и посещала даже самые отдаленные города России, к примеру, Норильск.
Артистка в свое 54 года продолжает держать себя в форме. Она снимается для телевидения и часто демонстрирует стильные наряды.
Певица недавно отменила все концерты из-за частичной мобилизации граждан. У нее появилось свободное время, которое она предпочла посвятить родным. Валери я увиделась со своей внучкой Селин.
На этот раз маленькая дочка Арсения Шульгина побывала в гостях у подружки. Они сделали за игрушечным столиком и делали вид, что завтракают тортиком. Селин научилась говорить «спасибо» и «приятного аппетита».
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Потом Валерия показала, как внучка гуляет. Пока она еще сидит в коляске. Когда малышку спросили, какой спутник у Земли, то Селин сразу ответила.
«Луна», – заявила она.
Она также смогла назвать самую маленькую птичку в мире.
«Колибри», – произнесла девочка.
Поклонники восхитились тем, какой умной растет Селин. Многие признались, что некоторых фактов не знают даже взрослые люди.