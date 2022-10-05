Уже знает правила этикета: Валерия запечатлела, как подросшая внучка завтракает с подружкой

На этот раз маленькая дочка Арсения Шульгина побывала в гостях у подружки. Они сделали за игрушечным столиком и делали вид, что завтракают тортиком. Селин научилась говорить «спасибо» и «приятного аппетита».

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Потом Валерия показала, как внучка гуляет. Пока она еще сидит в коляске. Когда малышку спросили, какой спутник у Земли, то Селин сразу ответила.

«Луна», – заявила она.

Она также смогла назвать самую маленькую птичку в мире.