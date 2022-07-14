«Уже закуплены детские книжки»: Макаревич хочет, чтобы сын говорил на русском языке

Весной этого года 68-летний Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сына Эйтана ему родила молодая жена Эйнат Кляйн. Для 37-летней спутницы музыканта это первый ребенок.
Малыш появился на свет в одной из клиник Тель-Авива, где в последнее время живет семья. Тем не менее Макаревич намерен обучать ребенка русскому языку.
«Сижу и терпеливо жду, когда сын войдет в восприимчивое состояние. Русский язык ребенок учить однозначно будет, уже закуплены детские книжки, которые сестра купила в Москве», — сказал Макаревич в YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Андрей Макаревич нелестно высказывался в адрес России, после чего концерты «Машины времени» были отменены в большинстве городов страны.