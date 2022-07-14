«Уже закуплены детские книжки»: Макаревич хочет, чтобы сын говорил на русском языке

Весной этого года 68-летний Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сына Эйтана ему родила молодая жена Эйнат Кляйн. Для 37-летней спутницы музыканта это первый ребенок.

Малыш появился на свет в одной из клиник Тель-Авива, где в последнее время живет семья. Тем не менее Макаревич намерен обучать ребенка русскому языку.