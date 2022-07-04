Уже загорела: Наталья Рудова в бикини блеснула загаром в интересном месте

Красавица позировала задом на фоне ночного побережья.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса Наталья Рудова улетела в Турцию в первые выходные июля, но уже успела как следует загореть. Звезда сериалов и реалити остановилась на вилле в Белеке, и постит самые разные фото и видео, в том числе в бикини.

На сей раз красотка показала свой загар на интересном месте. Актриса позировала после заката на фоне ночного побережья, сидя спиной к подруге-фотографу, делающей памятный снимок. Расположившись на бортике пирса, Рудова изящно вытянулась, демонстрируя красивую фигуру в бикини, и линия загара на ее пышных ягодицах не осталась незамеченной подписчикам.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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