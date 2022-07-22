«Уже в конце зимы семейство надеется прикупить недвижимость»: раскрыт план Галкина и Пугачевой по переезду в США

Экс-депутат Госдумы, общественник Роман Худяков у себя на странице в «Вконтакте» раскрыл планы Максима Галкина и Аллы Пугачевой по переезду на другой берег Атлантики. Политик со знанием дела объяснил, что звездная чета вовсю занята переоформлением имущества и продажей недвижимости.

«Уже в конце зимы семейство надеется прикупить недвижимость в США, после чего Максим собирается 8 марта с триумфом дать первый концерт для своей «Американской публики», которую называет с большой буквы. Там он, видимо, снова станет рассказывать, что россиян «будут кормить с лопаты перловой кашей через решетку на Лубянке» (светоч остроумия) под одобрение и аплодисменты гостей из Вашингтона», - написал Худяков.

Политик рассказал, что ход делу о преследовании Галкина в России за фейковую и порочащую армию РФ информацию не дают намеренно – у звезд есть влиятельные покровители. Поэтому шоумен может избежать наказания.