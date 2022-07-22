«Уже в конце зимы семейство надеется прикупить недвижимость»: раскрыт план Галкина и Пугачевой по переезду в США

Экс-депутат Госдумы, общественник Роман Худяков у себя на странице в «Вконтакте» раскрыл планы Максима Галкина и Аллы Пугачевой по переезду на другой берег Атлантики. Политик со знанием дела объяснил, что звездная чета вовсю занята переоформлением имущества и продажей недвижимости.
«Уже в конце зимы семейство надеется прикупить недвижимость в США, после чего Максим собирается 8 марта с триумфом дать первый концерт для своей «Американской публики», которую называет с большой буквы. Там он, видимо, снова станет рассказывать, что россиян «будут кормить с лопаты перловой кашей через решетку на Лубянке» (светоч остроумия) под одобрение и аплодисменты гостей из Вашингтона», - написал Худяков.
Политик рассказал, что ход делу о преследовании Галкина в России за фейковую и порочащую армию РФ информацию не дают намеренно – у звезд есть влиятельные покровители. Поэтому шоумен может избежать наказания.
Также Худяков подчеркнул, что Галкину указывают, как поступать, далеко не концертные директоры, а кураторы.
«Артистов-юмористов, кстати, сегодня покупают дорого. Даже самых скверных - Галкиных, Зеленских и прочих – ставку делают на «клоунов» без мозгов, чести, совести, жадных и амбициозных, готовых легко предать и свой народ, и страну», - написал экс-депутат.
Напомним, Галкин сбежал из страны после февраля и сначала обосновался в Израиле, затем в Латвии. О концертах в США шоумен действительно объявил – они пройдут весной 2023 года.