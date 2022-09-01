«Уже такая кругленькая»: Ханна готовится стать мамой во второй раз

Певица сообщила о беременности с помощью нежного видео.
Ханна. Фото: Global Look Press

Ханна. Фото: Global Look Press

Певица Ханна (Анна Иванова) поделилась с поклонниками в соцсети радостной новостью. Звезда рассказала, что ждет второго ребенка. 

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Ханна опубликовала трогательное видео. В ролике она запечатлелась с дочкой Адрианой и мужем Пашу (Павлом Курьяновым). 

«Счастье становится еще более полноценным», — написала артистка.

Поклонники и друзья звезды эмоционально отреагировали на пост.

«Какая чудесная новость! Поздравляю»; «Уже такая кругленькая. Рада за вашу семью»; «До слез растрогала. Легкой беременности»; «Ура, у Адриаши будет сестричка или братик», — написали они.

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