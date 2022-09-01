«Уже такая кругленькая»: Ханна готовится стать мамой во второй раз

Певица Ханна (Анна Иванова) поделилась с поклонниками в соцсети радостной новостью. Звезда рассказала, что ждет второго ребенка.
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Ханна опубликовала трогательное видео. В ролике она запечатлелась с дочкой Адрианой и мужем Пашу (Павлом Курьяновым).
«Счастье становится еще более полноценным», — написала артистка.
Поклонники и друзья звезды эмоционально отреагировали на пост.
«Какая чудесная новость! Поздравляю»; «Уже такая кругленькая. Рада за вашу семью»; «До слез растрогала. Легкой беременности»; «Ура, у Адриаши будет сестричка или братик», — написали они.