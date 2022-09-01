«Уже такая кругленькая»: Ханна готовится стать мамой во второй раз

Певица Ханна (Анна Иванова) поделилась с поклонниками в соцсети радостной новостью. Звезда рассказала, что ждет второго ребенка.

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Ханна опубликовала трогательное видео. В ролике она запечатлелась с дочкой Адрианой и мужем Пашу (Павлом Курьяновым).