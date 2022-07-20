Уже с копной волос: экс-жена Эмина запечатлела подросшую дочку в платье в ромашку на отдыхе в Турции

Алена Гаврилова уже давно не участвует в конкурсах красоты, хотя в свое время завоевала звание «Мисс Мордовия – 2004». За ней ухаживали многие влиятельные мужчины, даже Рустам Тарико, от которого она родила сына.

Однако потом два года модель была в браке с Эмином Агаларовым, от которого родила дочку Афину. Правда, этот союз оказался некрепким.