Уже с копной волос: экс-жена Эмина запечатлела подросшую дочку в платье в ромашку на отдыхе в Турции

Алена Гаврилова уже давно не участвует в конкурсах красоты, хотя в свое время завоевала звание «Мисс Мордовия – 2004». За ней ухаживали многие влиятельные мужчины, даже Рустам Тарико, от которого она родила сына.
Однако потом два года модель была в браке с Эмином Агаларовым, от которого родила дочку Афину. Правда, этот союз оказался некрепким.
После развода Алена переехала с детьми в новый дом, который для нее купил Эмин. В прошлом году экс-супругов стали видеть вместе на отдыхе. Поклонники надеются, что они воссоединятся. А пока светская львица уехала отдыхать в Турцию.
Примечательно, что на днях Гаврилова покрасовалась в вечернем платье. Многим показалось, что она собралась на свидание. А теперь экс-жена Эмина запечатлела подросшую дочку.
На фото Афина предстала в небесно-голубом платье в ромашку. Ее густые волосы были собраны в высокий пучок. Малышка наблюдала за побережьем.
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Афина Агаларова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие осыпали комплиментами наследницу артиста. «Ну что за куколка», «Какие у нее классные волосы», «Маленькая модница», «Как быстро она растет», «Куколка такая! Платье милейшее», «Ну что за бусинка», «Очень выросла! И такая стиляга», — стали писать подписчики.