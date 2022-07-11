Уже с 15 июля: пенсионерам и инвалидам рассказали, как получить 10 тысяч рублей

По программе поддержки россиян, имеющих инвалидность, и пенсионеров от государства положена выплата, средний размер которой составляет 10 тысяч рублей. Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что это за деньги и как их можно получить.

Выплата положена пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в реабилитации. Им на покупку необходимых устройств власти выделяют средства в виде электронного сертификата, имеющего целевое назначение. То есть, потратить на другие нужды эти деньги нельзя. Необходимую технику или приборы реабилитации можно заказать в Интернете и оплатить их сертификатом.

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У каждого получателя, которому полагается выплата, ее размер индивидуален. На сайте Минтруда можно найти необходимый прибор, и специальная программа покажет размер выплаты, которую смогут начислить пенсионеру.

Заявления на выплату принимаются теперь не только в Фонде социального страхования, но и в Пенсионном фонде. Подавать заявления можно уже сейчас, говорит Власов, и тогда средства могут перечислить уже после 15 июля.

Источник: PRIMPRESS.