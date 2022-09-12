Уже с 12 сентября: Василиса Володина дала прогноз о сложностях на новую неделю осени

Астролог Василиса Володина дала прогноз на новую неделю осени. С 12 по 18 сентября, как предупреждает эксперт, начнется у каждого с ощущения собственной исключительности, а завершится неурядицами и напряжением.

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В этот период стоит провести ревизию собственных умений и навыков. То, что вы делаете лучше других, сейчас вам особенно пригодится. И неважно, что именно это будет, главное, вспомнить, чем вы «практически богаты», и применять. Это позволит поднять самооценку и принесет пользу.

С 14 сентября Володина советует приготовиться к нескольким сложным задачам.

«1) спокойно реагировать на тех, кто пытается заболтать или обмануть 2) не придираться к чужому легкомыслию 3) стараться и делать тщательно все, не ожидая, что ляпы сойдут с рук 4) не бояться расписаться в собственном непонимании чего-то, чтобы впоследствии «подтянуть» знания», - перечислила астролог в микроблоге.

Все сложности, которые появились у вас в начале недели, могут проявлять себя аж на протяжении месяца – до 18-19 октября.