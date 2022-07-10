Уже с 11 июля! Россияне с пенсией ниже 21 тысячи рублей смогут оформить новую выплату

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил благую весть для пожилых граждан — уже с 11 июля пенсионеры смогут оформить новую выплату! Новшество распространяется как на работающих, так и на неработающих граждан.

Главным условием, при соблюдении которого граждане могут рассчитывать на дополнительные деньги от властей, эксперт назвал уровень доходов. Он должен быть ниже установленного в регионе стандарта.

«Например, такую выплату можно оформить в столичном регионе. Власти увеличат пенсию гражданина в том случае, если размер его дохода по старости составляет менее 21 тысячи рублей», — отметил эксперт.

Он добавил, что прибавка доступна для пенсионеров во многих субъектах РФ. Средства на это выделяются из бюджета региона или отдельного города.

Однако у всего есть обратная сторона. Так, если работающие пенсионеры являются инвалидами первой или второй группы или ветеранами ВОВ, то размер их зарплаты и место работы не будут иметь значение: прибавку они получат при любом раскладе. В остальных случаях эти критерии будут учитываться при назначении выплаты.

К слову, выплату предоставят пенсионерам только по заявлению в местном отделении соцзащиты, сообщает PRIMPRESS.

Ранее стало известно, кто получит новые соцвыплаты уже в июле.