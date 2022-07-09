Уже с 1 августа! Работающих пенсионеров предупредили о важнейшем изменении

Всех работающих пенсионеров в России уже с 1 августа ждет важное новшество: повысятся пенсионные выплаты, причем без заявлений со стороны граждан.

Размер повышения будет рассчитан индивидуально, он не будет превышать трех баллов (или пенсионных коэффициентов).

«Стоимость одного балла в 2022 году составляет 104,7 рубля. Таким образом, размер прибавки работающим пенсионерам в 2022 году не превысит 315 рублей», — уточнил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Скромную прибавку он связал с механизмом начисления баллов.

«Пенсионер, который отказался от пенсии и продолжает трудиться официально — его баллы формируются по тому же принципу, что и у всех остальных пенсионеров, которые продолжают трудиться, но от пенсии не отказались. Сделано все это для того, чтобы стимулировать сохранение на рынке труда тех пенсионеров, которые откажутся от пенсии в пользу получения зарплаты», — добавил профессор.

Сафонов заметил, что для системы это выгодный ход, потому как он позволяет сократить расходы Пенсионного фонда и стимулирует граждан продолжать работать без сохранения пенсии.

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Источник: МК.ru

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