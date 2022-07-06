Уже разговаривает: Авербух заснял подросшего сына на коленках у Арзамасовой в самолете

Поклонники восхитились тем, как вырос сын Авербуха. Другие отметили, что у него мамины черты лица. К слову, Илья признавался, что они хотят завести еще одного ребенка.

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Напомним, что у спортсмена уже есть старший сын Мартин от первого брака. Лиза подружилась с наследником мужа.

«Какие вы хорошенькие», «Ой, он так похож на мамочку», «Мальчик просто солнышко», «Лева так быстро растет», «Ну что идиллия! Мальчик у вас чудо», — стали писать подписчики.

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