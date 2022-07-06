Уже разговаривает: Авербух заснял подросшего сына на коленках у Арзамасовой в самолете

Илья Авербух давно прославился на всю страну. Он является прославленным фигуристом, хореографом и продюсером собственного ледового шоу.
Примечательно, что рядом с ним находится любящая жена Лиза Арзамасова. Они долгое время скрывали свой роман, а потом сыграли свадьбу. В прошлом году избранница подарила ему сына Льва.
Недавно влюбленные отдохнули в Турцию. Они провели время только вдвоем. А вот накануне пара отправилась в Сочи. Там Авербух готовится представить свое ледовое шоу.
В соцсети он поделился трогательными кадрами с сыном Львом, которые впервые полетал на самолете. Арзамасова нарядила его в костюм с воротничком моряка. Малыш сидел на ее коленках.
«Первый полет Левы! Говорила, говори! Да, да, да. Мы полетели? Да, да, да», — общалась с ним мама.
«Да, да, да», — сказал наследник.
Поклонники восхитились тем, как вырос сын Авербуха. Другие отметили, что у него мамины черты лица. К слову, Илья признавался, что они хотят завести еще одного ребенка.
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Напомним, что у спортсмена уже есть старший сын Мартин от первого брака. Лиза подружилась с наследником мужа.
«Какие вы хорошенькие», «Ой, он так похож на мамочку», «Мальчик просто солнышко», «Лева так быстро растет», «Ну что идиллия! Мальчик у вас чудо», — стали писать подписчики.