«Уже работают с исполнителем главной роли»: сын Владимира Высоцкого — о съемках сериала об отце

Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, после выхода на экраны фильма о его отце «Спасибо, что живой» заявлял, что больше никогда не будет заниматься ничем подобным.
Однако сейчас он принимает активное участие в подготовке к съемкам сериала о Владимире Высоцком.
Никита Высоцкий уже ознакомился со сценарием, нашел его интересным и готов содействовать продвижению фильма.
«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», — поделился Никита Высоцкий.
Владимир Высоцкий. Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 год
По словам Никиты Высоцкого, уже известен исполнитель роли его отца в сериале. Но по традиции его имя пока держится в секрете.
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«Они уже работают с исполнителем. Работают с различными современными способами съемки и грима. Этот вопрос решат. Они не распространяются, но какие-то вещи мне показывали — это достаточно интересно», — добавил Никита Высоцкий.
По материалам kp.ru.