«Уже работают с исполнителем главной роли»: сын Владимира Высоцкого — о съемках сериала об отце

Никита Высоцкий рассказал, что оказывает поддержку новому проекту, посвященному памяти его отца.
Никита Высоцкий

Никита Высоцкий. Фото: Global Look Press

Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, после выхода на экраны фильма о его отце «Спасибо, что живой» заявлял, что больше никогда не будет заниматься ничем подобным.

Однако сейчас он принимает активное участие в подготовке к съемкам сериала о Владимире Высоцком.

Никита Высоцкий уже ознакомился со сценарием, нашел его интересным и готов содействовать продвижению фильма.

«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», — поделился Никита Высоцкий.

 

Владимир Высоцкий. Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979 год

По словам Никиты Высоцкого, уже известен исполнитель роли его отца в сериале. Но по традиции его имя пока держится в секрете.

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«Они уже работают с исполнителем. Работают с различными современными способами съемки и грима. Этот вопрос решат. Они не распространяются, но какие-то вещи мне показывали — это достаточно интересно», — добавил Никита Высоцкий.

По материалам kp.ru.

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