«Уже работают с исполнителем главной роли»: сын Владимира Высоцкого — о съемках сериала об отце

Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, после выхода на экраны фильма о его отце «Спасибо, что живой» заявлял, что больше никогда не будет заниматься ничем подобным.

Однако сейчас он принимает активное участие в подготовке к съемкам сериала о Владимире Высоцком.

Никита Высоцкий уже ознакомился со сценарием, нашел его интересным и готов содействовать продвижению фильма.